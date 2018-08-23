Возбудители Лайм-боррелиоза обнаружены у 5,3% клещей в Минске

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологи Минска обнаружили возбудителей Лайм-боррелиоза у 5,3% исследованных клещей, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.
Через укус клеща могут передаваться возбудители "клещевых инфекций", из которых регистрируется в столице в основном болезнь Лайма и единичные случаи клещевого энцефалита. Большинство заболевших проигнорировали химиопрофилактику после укуса.
В санэпидслужбе отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года минчане стали чаще обращаться за помощью. Треть пациентов - дети.
Иксодовые клещи в городе выявляются на шести территориях. Наибольшее количество случаев укусов отмечалось вблизи Цнянского и Заславского водохранилищ, в Степянском лесном массиве. С начала года акарицидная обработка проведена на площади около 300 га.
Клещей, чтобы определить наличие возбудителя Лайм-боррелиоза, принимают по двум адресам - в лабораторных корпусах по ул.Плеханова, 18 и по ул.П.Бровки, 13. Результаты можно узнать через 1-3 рабочих дня по телефону лаборатории или по электронной почте. О всех положительных результатах информируются территориальные центры гигиены и эпидемиологии по месту проживания пациента.
Исследование клещей на клещевой энцефалит и другие инфекции проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (ул.Филимонова, 23) на платной основе.
После укуса необходимо обратиться к врачу (инфекционисту, терапевту, педиатру, хирургу) для назначения экстренной антибиотикопрофилактики. Максимальный профилактический эффект достигается в первые 72 часа.-0-
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