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Возможность первоочередного обеспечения жильем многодетных семей с детьми-инвалидами изучается в Минске

Регионы 25.08.2018 | 09:35
Фото из архива
Фото из архива
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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность первоочередного обеспечения жильем многодетных семей с детьми-инвалидами изучается в Минске, сообщил сегодня во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы изучаем возможность в первую очередь направлять на строительство многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов", - отметил Андрей Шорец.

Вопрос улучшения жилищных условий - один из основных на выездных приемах граждан и прямых линиях. Обращаются в том числе и родители особенных деток. В частности, проблема одной такой семьи рассматривалась на последнем выездном приеме в администрации Центрального района. Минчанка рассказала, что в их двухкомнатной квартире проживают девять человек, в том числе она с детьми, один из которых имеет особенности развития.

В целом, по словам Андрея Шорца, в городе принимаются меры для того, чтобы многодетные семьи как можно быстрее смогли построить жилье. Вместе с тем на ситуацию оказывает влияние недостаточное финансирование этого направления в предыдущие годы, когда возникали сложности с выделением льготных кредитов. "Теперь требуется определенное время, чтобы наверстать упущенное. Думаю, в течение года определенные подвижки будут", - отметил он.

Также на прямую линию поступали обращения по работе коммунальных служб, транспортных организаций, учреждений здравоохранения, вопросам капитального ремонта. Жители Фрунзенского района просили о строительстве школ и детских садов в микрорайоне Красный Бор. Жильцы домов по ул. Грибоедова поднимали тему благоустройства сквера по бульвару Грибоедова. Мужчина, проживающий по ул. Лещинского, обратил внимание на аварийное состояние лестницы между домами №17 и №19, по которой страшно спускаться взрослым и детям.

За консультацией по поводу заключения договора пожизненного содержания с иждивением (рента) к городским властям обратилась пенсионерка Галина Павловна. Как отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, социальными услугами на таких условиях в городе уже пользуются 22 человека, в том числе две семейные пары. Помощь на дому получают 13 граждан, в городской дом-интернат для ветеранов войны и труда "Свiтанак" переехали еще девять минчан. С женщиной в ближайшее время свяжутся представители территориального центра социального обслуживания.

На прямую линию поступали и обращения жителей с благодарностью за принимаемые меры по обустройству города, оперативное реагирование на проблемы в транспортном сообщении и медицинском обслуживании. Звучали предложения по совершенствованию городской инфраструктуры, в частности по расширению тротуара в районе школы №68 и детского сада №427.

Андрей Шорец взял проблемные вопросы на контроль.-0-

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Теги
дети, жилье, Минск, обращения граждан, прямая линия, семья, Шорец
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