4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи общей практики смогут принимать пациентов ЛОРа, невролога, офтальмолога. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель главного врача 10-й городской поликлиники, главный внештатный амбулаторно-поликлинический терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Свороб, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в Минске первичное звено здравоохранения активно переводится на работу по принципу врача общей практики. Участковые терапевты проходят соответствующее переобучение. "Врачи общей практики будут обладать более широкими возможностями в лечении определенных нозологий: оториноларингола, невролога, офтальмолога", - отметила специалист. Это позволяет существенно увеличить доступность медицинской помощи, в том числе той, что оказывают врачи узкого профиля.

Среди других новаций, которые активно осваивает столичное здравоохранение, Ирина Свороб назвала электронный рецепт. Реализация этого проекта существенно облегчила работу врачей и медсестер, сократила время на выписку рецептов. По электронному рецепту пациенты могут получить скидки на препараты в аптеках РУП "Белфармация".

В свою очередь главный терапевт Министерства здравоохранения Александр Вербовиков добавил, что Минздрав разрабатывает концепцию электронного здравоохранения. Она поможет, в частности, повысить качество передачи и надежность хранения информации о пациенте, обеспечит полную преемственность между стационарным, амбулаторно-поликлиническим звеньями и скорой медицинской помощью. А в целом - с учетом активного развития института врача общей практики - это позволит на качественно новом уровне осуществлять всеобщий охват услугами здравоохранения, подытожил главный терапевт Минздрава.-0-