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Временный маршрут организуется 18-19 августа к "Чижовка-Арене" в связи с соревнованиями по дзюдо

Регионы 16.08.2018 | 09:40
Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный троллейбусный маршрут №926 организуется 18-19 августа к "Чижовка-Арене" в связи с проведением международных соревнований по дзюдо European Judo Open, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Маршрут будет работать с 15.30 до 16.30 и с 18.30 до 19.30. Троллейбус будет отправляться от станции метро "Автозаводская".-0-

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Теги
дзюдо, Минсктранс, соревнования, транспорт
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