Временный маршрут организуется 18-19 августа к "Чижовка-Арене" в связи с соревнованиями по дзюдо

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный троллейбусный маршрут №926 организуется 18-19 августа к "Чижовка-Арене" в связи с проведением международных соревнований по дзюдо European Judo Open, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Маршрут будет работать с 15.30 до 16.30 и с 18.30 до 19.30. Троллейбус будет отправляться от станции метро "Автозаводская".-0-