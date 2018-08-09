ВРП Гродненской области в I полугодии увеличился на 6,1%

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Гродненской области в I полугодии увеличился на 6,1%. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за январь-июнь 2018 года. По итогам I полугодия Гродненская область выполнила все ключевые параметры развития. "Основной параметр - валовой региональный продукт - по итогам первого полугодия сложился на уровне 106,1% при задании в 103%. Положительный вклад в его формирование внесли абсолютно все сферы - сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля", - отметила Елена Бубенчик. Отмечается в регионе и серьезный темп роста экспорта товаров (123,9%) и услуг (129,5%). Причем география экспорта расширилась на 20 стран. Хорошие темпы сложились по привлечению прямых иностранных инвестиций. При задании в $35 млн в регионе их привлечено более $62 млн. Лидером в этом направлении остается Сморгонский район, где реализуются крупные проекты в деревообработке и других сферах.

Обеспечен в регионе темп рост производительности труда. Выполнено задание по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места. Снижается уровень безработицы. Обеспечена положительная динамика роста средней заработной платы.

"Вместе с тем сохраняются определенные риски по выполнению по итогам девяти месяцев некоторых параметров развития. Однако в регионе есть достаточно резервов, чтобы минимизировать эти риски", - отметила Елена Бубенчик. В частности, с учетом объективных обстоятельств, погодных условий ожидается недобор некоторых культур в сельском хозяйстве. Впрочем впереди уборка кукурузы и сахарной свеклы. Именно они могут стать теми резервами, которые помогут компенсировать отставание по итогам отчетного периода.-0-