ВРП Минска в I квартале увеличился на 5,3%

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минска в первом квартале текущего года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Br7,2 млрд, сообщили БЕЛТА в Главном статистическом управлении Минска.

Объем промышленного производства в текущих ценах составил свыше Br4,4 млрд - 105,8% к уровню января-марта 2017 года. Наибольший рост обеспечен по таким видам экономической деятельности, как горнодобывающая и обрабатывающая промышленность (117,4% и 107,1% соответственно). Динамично развивались сферы производства фармацевтических препаратов, продуктов нефтепереработки, питания, напитков и табачных изделий, машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.

По секции "Строительство" показатель в январе-марте увеличился на 8,8%, по секции "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов" - на 9,8%, по секции "Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность" - на 4,3%.

Запасы готовой продукции к среднемесячному объему производства составили 83,4%, удельный вес инновационной продукции 13,6%. Введено в эксплуатацию 178,2 тыс. кв.м жилья, в том числе 23,7 тыс. кв.м построено с государственной поддержкой. Инвестиции в основной капитал возросли на 17,1% до Br829,4 млн. В первом квартале 2018 года организации и индивидуальные предприниматели перевезли 19,5 млн т грузов, что на 7,7% больше, чем в январе-марте 2017 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 194,3 млн человек.-0-