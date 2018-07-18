ВРП Минска в I полугодии увеличился на 5,3%

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минска в I полугодии текущего года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Br15,7 млрд. Такая информация опубликована на сайте Главного статистического управления столицы, сообщает БЕЛТА.

Доля столицы в формировании валового внутреннего продукта республики составила 28,1%. Значительный вклад в формирование ВРП внесли такие виды экономической деятельности, как обрабатывающая промышленность, информация и связь, складирование, транспортная деятельность и др.

Объем промышленного производства в текущих ценах составил почти Br8,6 млрд - 106,2% к уровню I полугодия 2017 года.

Показатель инвестиций в основной капитал увеличился на 28,8% и превысил Br2,1 млрд.

Запасы готовой продукции к среднемесячному объему производства составили 83,4%, удельный вес инновационной продукции - 13,8%.

Введено в эксплуатацию 277,3 тыс. кв.м жилья, в том числе 41,6 тыс. кв.м построено с государственной поддержкой.

Организации и индивидуальные предприниматели перевезли 37,8 млн т грузов, что на 5,2% больше, чем в I полугодии 2017 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 381,5 млн человек (102,6% к аналогичному периоду 2017-го).

Оптовый товарооборот в первом полугодии составил свыше Br30,77 млрд (в сопоставимых ценах - 106,9% к уровню первого полугодия 2017 года). Розничный товарооборот - Br6,5 млрд (111,2%).

Товарооборот общественного питания в первом полугодии сложился в сумме Br529,3 млн (119,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года).-0-