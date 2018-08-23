ВРП Минской области в I полугодии увеличился на 4,7%

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем валового регионального продукта Минской области за I полугодие текущего года составил Br7,6 млрд, темп роста - 104,7% к январю-июню 2017 года. Об этом сообщил председатель комитета экономики Минского облисполкома Сергей Железняк сегодня на заседании по итогам социально-экономического развития области за I полугодие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская область развивается динамично. ВРП и производительность труда выросли на 4,7%. Основной вклад в ВРП вносит промышленность - более 44%, чуть меньше торговля и сельское хозяйство", - сказал Сергей Железняк.

Производство машин и оборудования увеличилось на 39% к уровню аналогичного периода 2017 года. Высокий темп роста достигнут за счет наращивания производства карьерных самосвалов на 58% и машин почвообрабатывающих - в 3,6 раза (БелАЗ), лифтов и скиповых подъемников - в 2,7 раза (Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством), автопогрузчиков с вилочным захватом - на 39,5% (БелАЗ - в 3 раза и "Амкодор-Уникаб" - 137%). Темп роста производства транспортных средств и оборудования в 112% достигнут за счет увеличения выпуска легковых автомобилей в 3,6 раза ("БЕЛДЖИ" - в 13,9 раза, "Юнисон" - 138,9%), прочих самоходных бронированных транспортных средств - в 2,1 раза (140-й ремонтный завод).

Председатель комитета экономики подчеркнул, что в центральном регионе выполнены все ключевые показатели. "Стараемся обеспечить рост заработной платы, но он должен быть поступательным. Зарплата в Минской области составляет Br907, темп роста 118%. Реальная заработная плата увеличилась к уровню января-июня прошлого года на 12,8%", - пояснил он.

Отметил Сергей Железняк и прирост инвестиций в основной капитал по области в 3%. Иностранных инвестиций привлечено более $200 млн, наибольший их приток обеспечивают Смолевичский, Пуховичский, Любанский, Минский районы.-0-