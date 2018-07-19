19 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Все районы Витебской области приступили к уборке озимого рапса, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.

По состоянию на 19 июля, в области убрано 4 тыс. га, или 15,8% плана. Самые большие площади этой культуры предстоит убрать в Дубровенском (около 3 тыс. га, убрано 0,5%) и Оршанском (соответственно 2,7 тыс. га, 2,2%) районах, наименьшие - в Россонском и Браславском (110 га и 138 га). Средняя урожайность составляет 11,7 ц/га. Наиболее высокая отмечается в Лиозненском (17,8 ц/га), Верхнедвинском (17,2 ц/га), Полоцком (15,5 ц/га) и Городокском (15,4 ц/га) районах.

"Завершить работу планируется в течение следующей недели. Ежедневно в поля выходят в различных хозяйствах от двух до семи комбайнов, однако уборка сдерживается дождями", - отметил Виктор Гуторов.

Активно в регионе ведутся и другие сельхозработы. Практически во всех районах аграрии приступили к уборке семенников злаковых трав: убрано 26,8% плана при средней урожайности 1,7 ц/га. Ведется внесение глифосатов. Самые высокие темпы набрали Полоцкий, Витебский и Лепельский районы. Разворачивается пахота под сев озимых крестоцветных. Уже запахано 6,5 тыс. га, или 12% плана. Продолжается заготовка травяных кормов.-0-