Все зоны отдыха в Минской области обеспечены беседками и лежаками

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все зоны отдыха в Минской области обеспечены беседками, кабинками для переодевания и лежаками. Об этом сообщила исполняющая обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Широцкая сегодня на санитарно-эпидемиологическом совете при главном государственном санитарном враче центрального региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории Минской области определены 102 зоны отдыха у воды. На данный момент 100% зон отдыха обеспечены кабинками для переодевания, теневыми навесами, беседками и лежаками, емкостями для сбора твердых коммунальных отходов и информационными стендами. Также к текущему году на всех зонах отдыха установлены общественные туалеты и площади для раздельного сбора отходов (в 2015 году уровень обеспеченности составлял 85%)", - рассказала Марина Широцкая.

Кроме того, большинство пляжей центрального региона оснащены площадками для спортивных игр - 91% от общего количества. Четверть мест для отдыха в регионе оборудована душевыми установками и питьевыми фонтанчиками.

За время купального сезона текущего года в области проведена оценка состояния всех зон рекреаций, в ходе которой на 51 из них выявлялись нарушения в части оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок для личного и общественного автотранспорта, кабинок для переодевания, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Балансодержателям направлены рекомендации и предложения об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 4 должностных лица.-0-