Всех первокурсников в Минске планируется обеспечить общежитием

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всех первокурсников в Минске планируется обеспечить местами в общежитиях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

В региональных вузах обеспеченность местами в общежитии стопроцентная. В Минске стоит задача в обязательном порядке предоставить места первокурсникам. "Этот вопрос на контроле у Министерства образования", - сказала первый замминистра.

В отношении первокурсников столичные университеты в основном реализуют так называемый социальный пакет, когда практически всем первокурсникам для адаптации предоставляется место в общежитии. В некоторых вузах есть особенности, но этот подход в целом реализуется.

Процент обеспеченности в Минобразования назвать пока не могут. Заселяться студенты начнут в конце августа.

Подробную информацию об общежитиях, порядке заселения можно на сайтах белорусских вузов. Так, студенческий городок БГУ объединяет 9 общежитий, в которых оборудованы комнаты самоподготовки, комнаты отдыха, тренажерные и спортивные залы, работают столовые и буфеты, можно воспользоваться услугами прачечной. У БНТУ 17 общежитий, вуз гарантирует места в них всем нуждающимся в жилье студентам первого курса. В студгородке БГУИР - четыре общежития более чем на 3,3 тыс. мест. Во всех есть тренажерные залы, теннисные комнаты, можно пользоваться стиральными машинами. Студенты проживают в комнатах по 2, 3 и 4 человека.

В числе тех, кто получает место в общежитии вне очереди, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I, II группы, молодые люди, имеющие удостоверение пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, студенты, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи.-0-