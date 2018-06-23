23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Традиционная встреча приграничных областей Беларуси, России, Украины проходит в Ветке 23 июня, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Встреча приграничных областей проводится ежегодно. В этот раз организатором выступает белорусская сторона. Вся концепция праздника подчинена теме "Родина - в сердце моем".

Основные мероприятия развернутся более чем на 10 площадках. Начинается праздник молебном, торжественным шествием делегаций приграничных регионов и церемонией открытия. На центральной сцене прозвучат творческие признания в любви родной земле.

Главная тема мероприятия будет отражена на выставке картин и фотографий "Моя малая родина", экспозиции "Соцветие ремесел", где представят традиционное творчество мастеров, а также современные веяния в декоративно-прикладном искусстве. В путешествие по разным уголкам стран-соседок пригласит литературная площадка "Читай, славянин!".

О страницах истории родного края, связанных с Великой Отечественной войной, расскажет выставка "Письма с фронта", а также "Маршалы Победы". "Назад в СССР" приглашает тематическая площадка, где можно увидеть фотозарисовки, плакаты советской эпохи, пионерские галстуки и комсомольские значки, предметы интерьера и атрибуты быта тех времен.

Яркими мероприятиями готова удивлять и площадка "Молодежь! Инициатива! Творчество! Профессионализм!". Свое техническое, декоративно-прикладное творчество презентуют учащиеся из приграничных областей. Пройдут мастер-классы, будет работать клуб лидерского движения школьников.

Отведать блюда белорусской кухни по старинным рецептам можно на праздничных торговых рядах. Для самых маленьких работает городок развлечений, а поклонникам активного образа жизни предлагают попробовать свои силы в различных состязаниях.

Мероприятия продолжатся до позднего вечера. В программе также выступления артистов, "Модный базар" с показом дизайнерских коллекций, молодежная дискотека под открытым небом.-0-