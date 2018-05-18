18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выявить спортивные таланты поможет новый проект для школьников в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Детский чемпионат по 23 видам спорта стартует в Гродненской области в сентябре. Участие в нем примут ученики 3-7-х классов, не занимающиеся в спортивных школах.

"Это будут как личные виды спорта, так и командные, в основном, конечно, олимпийские. Задач у нового чемпионата сразу несколько. Это и популяризация спорта, здорового образа жизни, а также поиск новых талантов, одаренных детей для дальнейших занятий в тех же спортшколах", - отметил Олег Андрейчик. Соревнования будут многоуровневыми - от школьных и районных до городских и областных финалов. На всех стадиях на них будут присутствовать опытные специалисты, тренеры и преподаватели спортивных школ. Благодаря турнирам планируется создать базу данных перспективных юных спортсменов.

"Финалы же вообще планируем проводить в обстановке спортивного праздника. Пригласим на них олимпийцев, звезд спорта, известных людей региона. Соревнования получат яркое запоминающееся название", - подчеркнул Олег Андрейчик.

Сегодня в Гродненской области в 57 спортивных школах культивируется 32 вида спорта. Занимаются в них свыше 22 тыс. детей.-0-