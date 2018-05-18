Выставка "Лесдревтех" пройдет в Минском районе 23-25 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "Лесдревтех-2018" пройдет 23-25 мая в ТЛЦ "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Форум соберет экспертов и представителей компаний лесного сектора из Беларуси, России, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и других стран. Всего будет представлено более 60 экспонентов. В их числе организации Минлесхоза. В течение трех дней будут работать стенды всех государственных производственных лесохозяйственных объединений, предприятий "Белгослес", "Беллесэкспорт", Республиканского центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства и др.

В программе презентация техники и технологий для выращивания и заготовки леса, сбора, доставки и переработки отходов лесозаготовки и деревообработки. Будут представлены и оборудование для лесопосадок, инструменты и средства защиты лесного фонда от вредителей и пожаров, многооперационная лесозаготовительная техника (форвардеры, харвестеры, лесовозы, сортиментовозы, погрузчики и др.). Запланированы встречи с производителями и экспертами, консультации.

Во время выставки каждый сможет приобрести саженцы деревьев, пиломатериалы, объекты для оформления приусадебной территории по выставочным ценам. Организаторы обещают также развлекательную программу.-0-