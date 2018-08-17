Вывести свиноводство на должный уровень в Витебской области планируется за пять лет - Шерстнев

17 августа, Толочинский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Вывести свиноводство на должный уровень в Витебской области планируется в течение пяти лет. Об этом заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на открытии нового агропредприятия "Белдан".

"Задача стоит не более чем за пять лет вывести свиноводческую отрасль Витебской области на абсолютно современный уровень. Причем этот путь должен быть коротким и малозатратным", - подчеркнул руководитель области.

Построить необходимое количество новых комплексов, по его мнению, вряд ли получится из-за слишком высоких затрат. "Мы пойдем другим путем. Надо построить несколько свинорепродукторов, переформатировать существующее производство и перепрофилировать его под откормочную базу. Тем самым мы решим ряд ветеринарных проблем и сможем получить в два раза больше свинины", - отметил губернатор.

По некоторым проектам документация практически готова. В стадии формирования финансирование. Первый шаг - открытие агропредприятия "Белдан" - уже сделан.

С полным вводом в эксплуатацию коллектив предприятия поздравил председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас. Он подчеркнул, что миссия Банка развития заключается в финансировании крупных инновационных проектов, которые смогут изменить экономику Беларуси. Агропредприятие по производству датской беконной свинины в Толочинском районе - один из таких ярких примеров.

"Это предприятие работает на полную мощность всего полгода, но уже сегодня дает 8% валового производства свиней в Витебской области. И это не предел. Мы как финансирующий банк удовлетворены ходом реализации данного проекта, видим, что все первоначальные показатели бизнес-плана выполняются, обслуживание кредита идет в срок, и не сомневаемся, что этот проект для инвестора будет успешным", - заявил Сергей Румас.

Он обратил внимание, что Банк развития активно строит предприятия в агропромышленном комплексе, промышленности по всей Беларуси. В Витебской области с его финансовой поддержкой были открыты три новые современные молочно-товарные фермы. Также Банк развития вложил средства в реконструкцию Глубокского молочно-консервного комбината, ряд проектов в промышленности. Крупнейший кредит в портфеле Банка развития выдан на реконструкцию ОАО "Нафтан". И сегодня в работе у нас находится много проектов, добавил председатель правления банка.-0-