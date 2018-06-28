Забег на лыжероллерах, велоквест устроят в Заводском районе Минска

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег на лыжероллерах, велоквест и уличные гонки устроят в Минске, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района города.

Городской праздник "Радость рассвета" пройдет на площадке возле спорткомплекса "Чижовка-Арена" (ул. Ташкентская, 19). Здесь утром сильнейшие лыжники и биатлонисты города и страны сразятся за награды. Спринтерские дистанции распределили по возрастам. Самые юные участники (2004-го года рождения и младше) пробегут километр, 15-18-летние ребята - 3 км, участники постарше - 5 км.

В 12.00 на прилегающей к арене парковке начнутся уличные гонки Minsk Street Attack 2. Заезды осуществляются на время, в каждом участвуют по одному автомобилю. Велосипедисты же отправятся в парк имени 900-летия Минска, где им предстоит выполнить задания детского велоквеста.

Праздничная концертная программа, посвященная Дню Независимости, состоится с 14.00 до 18.00 на сцене возле "Чижовка-Арены". Перед зрителями выступят группа "Провокация", Марина Василевская, Светлана Шиманская, Дмитрий Данилин, Никита Фоминых, Марина Кари, Лидия Заблоцкая, белорусский государственный ансамбль "Песняры". Гости смогут поучаствовать в розыгрыше призов. С 18.00 до 20.00 всех приглашают на молодежную дискотеку.

На площадке развернется ярмарка, выставка электромобилей и кабриолетов, откроется детский городок. Будут работать аттракционы, интерактивные зоны.-0-