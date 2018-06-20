20 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Забегами невест и велокарнавалом отметят День молодежи в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Праздничные мероприятия 24 июня пройдут во всех районах области. В Гродно, например, центром веселья станет парк имени Жилибера. Здесь сразу несколько площадок объединит в один большой праздник фестиваль "Мы будущее страны".

"Откроют программу танцевальные коллективы "Адепт" и I Lif Му Веllа. Во время фестиваля гости смогут побывать в виртуальной реальности, поиграть в настольные игры от крамы-клуба "Кубик", попытаться разгадать тайну гродненских фокусников на площадке "Удиви" и загадать желание, запустив в небо воздушного змея. Праздник также порадует показательными выступлениями клуба карате "Чайка", трюками с использованием велосипедов, роллеров и джампингов", - сообщили в обкоме БРСМ. Дополнит праздничные мероприятия выставка авто и мототехники.

В Новогрудке и Мостах любители велоспорта смогут принять участие в конкурсе "ВелоЛеди" и велокарнавале. Фестиваль красок и оpen air запланированы в Берестовице и Островце.

В Ивье пройдет забег невест, в Ошмянском и Зельвенском районах ко Дню молодежи приурочили конкурсы красоты, а в Волковыске состоится фестиваль кавер-бендов. Лида и Скидель приглашают молодежь на фестиваль субкультур с интерактивными площадками, посвященными различным направлениям - от хип-хопа до воркаута.

Традиционно в эти дни в районах области пройдут турниры самодельных художественно оформленных плавательных средств в рамках конкурса "Заплывы на чем попало". Завершатся праздничные мероприятия в регионе 29 июня: в Скиделе пройдут битва ди-джеев "Беларусь и Я" и областной отборочный этап конкурса исполнителей молодежной песни "Молодежь - за Союзное государство".-0-