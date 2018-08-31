Заключения о готовности к отопительному сезону в Минске получили более 95% котельных

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключения о готовности к отопительному сезону в Минске получили 347 котельных - более 95% от общего количества, сообщил сегодня заместитель начальника Минского городского управления Госпромнадзора МЧС Геннадий Рюмкин на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего обследовано 358 котельных. В числе проблемных значатся 11 объектов. "Все они находятся на контроле", - отметил Геннадий Рюмкин.
Как сообщил начальник Минского межрайонного отделения по надзору за теплотехническими установками филиала "Энергонадзор" Игорь Сухоцкий, паспорта готовности зарегистрировали около 59,8% потребителей тепла и 58% теплоисточников.-0-
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