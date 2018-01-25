Занятость населения становится одним из главных критериев оценки работы власти на местах - Костевич

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятость населения становится одним из важнейших критериев оценки работы власти на местах. Об этом в интервью БЕЛТА заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

"Занятость населения - это в первую очередь сфера ответственности конкретного региона, и кто, как не местные органы власти, видят ситуацию, владеют всей информацией, для того чтобы решать имеющиеся вопросы", - отметила Ирина Костевич. Поэтому местные органы власти отвечают за реализацию конкретных мер по обеспечению занятости населения, в том числе создание рабочих мест, содействие в трудоустройстве, переобучение, предоставление временной работы.

Все эти задачи определены декретом о содействии занятости населения, который подписан сегодня. Обозначено и то, что проведение действенной политики в сфере занятости, стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержка предпринимательской инициативы, обеспечение легализации трудовой деятельности станут одними из основных показателей эффективности работы руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. "Оценка их деятельности на всех уровнях будет осуществляться ежеквартально", - добавила министр.

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