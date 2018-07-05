Запрет на посещение лесов снят почти во всех районах Минской области

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в 21 из 22 районов Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Леса Мядельского района изначально оставались открытыми для посещения граждан. Позже с изменением погодных условий запрет сняли в Дзержинском, Минском, Столбцовском и Червенском районах. С 27 по 29 июня аналогичное решение приняли руководители еще 17 районов.

Снятие запрета связано со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде. На данный момент по Минской области установился 1-й класс (полная негоримость), только в Минском районе - 2-й (слабая горимость). За прошлую неделю в регионе произошло всего два лесных пожара, оба - в Воложинском лесхозе: один площадью 0,2 га, второй - 2,8 га.

Сегодня под запретом на посещение остаются только леса Смолевичского района. Как сообщили в ГПЛХО, в ближайшее время он также будет снят.-0-