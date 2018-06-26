Запрет на посещение лесов снят в четырех районах Минской области

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех районах Минской области снят запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Пинчук.

"Мы со своей стороны направили письмо всем лесхозам области, в котором рекомендуем снять запрет на посещение лесов. Пока решение об отмене ограничительных мер приняли в четырех районах: Дзержинском, Минском, Столбцовском и Червенском", - отметил Дмитрий Пинчук.

Снятие запрета связано с изменением погодных условий и снижением класса пожарной опасности в лесном фонде. "На данный момент по области установился 1-й класс (полная негоримость) и 2-й класс (слабая горимость) пожарной опасности. Так, за прошедшую неделю в центральном регионе произошел только один лесной пожар. Возгорание зафиксировано 22 июня в Молодечненском лесхозе на площади 0,2 га. Скорее всего, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Обнаружили и потушили пожар сотрудники лесной охраны", - рассказал специалист.

Под запретом на посещение остаются Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Стародорожский и Узденский районы Минской области. На период действия ограничений гражданам нельзя находиться в лесном фонде даже для прогулок и отдыха на природе, запрещается въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями (до 25 базовых величин, 1 БВ - Br24,5).

В целом по Беларуси, по информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, 27-28 июня ожидается 2-3 класс пожарной опасности.-0-