Запрет на посещение лесов введен в трех районах Брестской области

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В трех районах Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Соответствующие решения приняты Барановичским, Пинским и Кобринским райисполкомами. "На территории всей области установился четвертый класс пожарной опасности. В течение нескольких дней практически во всех районах будут вынесены решения о запрете посещения лесов", - отметили в Брестском ГПЛХО. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

В связи с установившейся сухой погодой лесная охрана в Брестской области работает в усиленном режиме. В лесхозах принимаются повышенные меры по охране лесных массивов, организовано регулярное патрулирование обходов, дорог.

По словам специалистов, при такой погоде в лесах региона ежедневно происходят 3-4 возгорания. С начала пожароопасного периода уже зафиксировано 49 случаев. В частности, за прошедшие сутки два возгорания произошли на территории Брестского лесхоза, по одному - в Дрогичинском и Столинском лесхозах. Пожары ликвидированы силами лесной охраны с привлечением сотрудников МЧС.

В Брестском лесохозяйственном объединении подчеркнули, что большинство возгораний происходит по вине граждан, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.-0-