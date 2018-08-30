Здоровая еда и молодежный бизнес: в Минске пройдет фестиваль Slow Food 2018

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Фестиваль здорового питания Slow Food 2018 пройдет в Минске 8 сентября, сообщили БЕЛТА в Молодежной социальной службе.

В один день уютный внутренний дворик по ул.Чапаева,3 соберет всех, кто радеет за здоровое питание и саморазвитие. Можно будет продегустировать полезные блюда от владельцев кафе и ресторанов, приобрести натуральные продукты у фермеров и специализированных производителей.

Будут работать тематические зоны: стенды участников, дегустационный стол (картофельная бабка, драники, равиоли, вареники, тушеные овощи, шашлык из мяса и овощей, соусы, фалафель, сыры, пряники, домашние пироги и многое другое), сцена, фотозона, игротека, конкурсы. Здесь научат, как поддерживать тело в отличной форме и готовить блюда так, чтобы они были полезными. И главное - как все успевать не спеша. Секрет в умении правильно расслабляться: в компании друзей, общаясь и угощаясь вкусно и не торопясь.

Программу фестиваля в этом году разнообразит День открытых дверей молодежного бизнес-инкубатора. Гостей ждет знакомство более чем с 50 компаниями, расположенными в нем, - примерами того, как можно заявить о себе, раскрыть потенциал, получить опыт, найти клиентов и партнеров.

Slow Food Fest - международный фестиваль, который проводится в 150 странах уже более 30 лет. В основе Slow Food Fest лежит здоровое питание, а также сохранение традиций национальной и региональной кухни, поддерживающих культуру традиционного застолья. Первый фестиваль собрал 20 участников из гастросферы, более 800 посетителей и гостей.-0-