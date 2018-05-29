Зеленый веломаршрут презентуют в Минске 3 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный маршрут "Зеленое велокольцо" презентуют в Минске 3 июня во Всемирный день велосипеда, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Минское велосипедное общество (МВО) совместно с "Центром экологических решений" реализует проект "Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь", финансируемый Европейским союзом. Представляемый маршрут является частью данного проекта.

Протяженность маршрута 70 км, путь пролегает по водно-зеленым местам Минска и занимает при средней скорости около 8 часов. "Командой Минского велосипедного общества мы уже "обкатали" этот трек, - рассказал об идее председатель правления общества Павел Горбунов. - Хотим презентовать минчанам возможность прокатиться по "зеленой" столице где-то еще помимо существующей свислочской велодорожки. Многие части предложенного маршрута, который проходит вдоль водного кольца Минска, мы хотим предложить преобразовать в полноценные велодорожки".

Павел Горбунов убежден, что во многих местах маршрута даже минчане ни разу не бывали. Некоторые ракурсы города будут совершенно неожиданны. Кроме того, маршрут является не только прогулочным, но и транспортным, давая жителям возможность перемещаться из района в район по менее загазованным и часто более прямолинейным путям.

Презентация будет проходить в формате велоэкскурсии, присоединиться к которой можно в любой части, но по предварительной регистрации на сайте МВО. Стартует мероприятие в 11.00 около Национальной библиотеки (пр. Независимости, 116). Экскурсия будет проходить со скоростью 12-15 км/ч, участников просят рассчитывать свои силы и заранее побеспокоится о достаточном количестве еды и питья на время велопрогулки.

Удобнее всего присоединиться к маршруту в следующих точках: костел Святого Иоанна Крестителя, улица Плеханова 28 (примерно в 12.15), центральное кольцо Лошицкого парка, у сцены (примерно в 13.00), около ТЦ Globo, ул. Уманская 54 (примерно в 15.30), "МакДональдс" по ул. Притыцкого 58, рядом с ТЦ "Скала" (примерно в 16.10), заправка United Company №8, напротив "Минск-Арены" (примерно в 16.50).

Изюминкой экскурсии станет водно-зеленая связка "Дрозды-Цнянка", где участников мероприятия ждут сразу несколько приятных сюрпризов.-0-