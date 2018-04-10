10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожный логистический терминал появится вблизи пункта пропуска "Брузги", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

Сегодня в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "ОТ Логистик Бел". Крупная международная компания представила инвестиционный проект по строительству логистического терминала.

"Проектом предусматривается строительство транспортно-логистического центра, ориентированного на обслуживание железнодорожных грузопотоков, оказывающего услуги по перегрузке грузов с промежуточным хранением в направлении Восток-Запад-Восток. Появится он в районе станции пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе", - отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест". Стоимость инвестиций составит около $15 млн. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2019 года.

Логистический комплекс будет специализироваться по обработке сыпучих грузов, крупногабаритных грузов и их перегрузке с колеи западного и восточного стандарта в зависимости от направления следования. Как отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест", реализация проекта внесет существенный вклад в развитие логистической деятельности на территории свободной экономической зоны и повысит транзитную привлекательность Гродненской области и Республики Беларусь. Новый комплекс - часть строительства крупного мультимодального логистического центра в Гродно.-0-