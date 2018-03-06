Женский забег устроят в Минске 8 марта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские легкоатлетические соревнования "Женский забег Beauty Run" пройдут в Минске 8 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Предстоящее мероприятие - одна из составляющих кампании по борьбе с домашним насилием. Представительницы прекрасного пола будут стартовать и финишировать на площади Независимости. На выбор предложены две дистанции - на 2 и 5 км. Трасса пройдет по пр. Независимости (разворот возле ГУМа или на площади Победы).

Все участницы получат памятную медаль, цветы и свидетельство. Победительниц ожидают денежные призы: в более длинной дистанции - Br500, Br250 и Br150 (за первое, второе и третье место), в коротком забеге - Br200, Br150 и Br100 соответственно.

В связи с предстоящим событием ограничивается движение всех видов транспорта по пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской до ул. Козлова, вносятся изменения в работу автобусов и маршруток. С актуальной информацией о схемах движения можно ознакомиться на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь".-0-