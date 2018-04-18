Жилищные вопросы были самыми популярными в обращениях граждан к председателю Миноблисполкома

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства были наиболее популярными в обращениях граждан к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко во время его личного приема в Несвиже, передает корреспондент БЕЛТА.

Двое из пяти обратившихся граждан затронули тему ЖКХ. Например, житель поселка Новогородейский пожаловался на протекающую кровлю и неисправные вытяжки, а также выразил недовольство по поводу установки и эксплуатации двухконтурного котла соседом. Как сообщил председатель Несвижского райисполкома Геннадий Соловей, в доме заявителя до 1 июля будет переделана крыша. В свою очередь губернатор дал поручение областным структурам выехать и проверить жалобу заявителя насчет вытяжки.

Кроме вопросов жилищных условий, поднималась тема выплаты пособий на детей старше трех лет. На прием к Анатолию Исаченко пришли отец и его дочь - многодетная мать, жители агрогородка Солтановщина. Муж женщины индивидуальный предприниматель не уплатил вовремя взносы, из-за чего она не получила пособие на детей за 2017 год. Как отметил губернатор, платить взносы - обязанность каждого индивидуального предпринимателя. "Почему кто-то обязан предупреждать вас о необходимости заплатить взносы? Это была ваша обязанность. С этих взносов вам же потом платится пособие. У нас по области более 50 тыс. индивидуальных предпринимателей, и каждый обязан уплатить", - сказал он.

Во время выездного приема граждан в Несвиже Анатолий Исаченко также рассматривал вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, размещением административного здания в культурно-исторической части Несвижа и др. Ответы на обращения будут даны в соответствии с законодательством.-0-