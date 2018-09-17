Жилой микрорайон для шахтеров будет заложен в Петрикове в 2019 году

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый жилой микрорайон Восточный для шахтеров будет заложен в Петрикове в следующем году. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Андрей Барановский на брифинге по строительству жилья в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Петриковском районе интенсивно идет строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа). Это будет промышленная изюминка Гомельской области. По имеющейся информации, более 700 человек приедут работать на предприятие в 2019 году. Поэтому наша первостепенная задача - обеспечить жильем людей, которые прибудут на предприятие. Руководство ГОКа вышло с инициативой по строительству многоквартирных домов для работников комбината и их семей", - рассказал Андрей Барановский. По его словам, в настоящее время выбрана площадка для нового микрорайона, разрабатывается план детального проектирования территории с необходимой инфраструктурой.

Также для шахтеров ГОКа активными темпами возводятся многоквартирные дома в имеющемся микрорайоне Северный. Есть актуальные предложения по строительству жилья с долевым участием.

В планах на следующий год - 5 новых домов в Петрикове: 4 на 180 квартир - по заказу горно-обогатительного комбината, еще один на 40 квартир - по договорам долевого строительства. Часть из них будет готова принять новоселов уже в июне 2019 года. Обсуждается и возможность постройки дома (с размещением восьми квартир на этаже) по новому проекту Гомельского ДСК, который реализован в Добрушском районе.

Разработка Петриковского месторождения калийных солей с запуском нового горно-обогатительного комплекса стала одним из крупнейших инвестпроектов ОАО "Беларуськалий" последних лет. Строительство валообразующего предприятия содействует перспективному развитию района в целом.

Проектная мощность Петриковского ГОКа составит не менее 1,5 млн т хлорида калия в год. Первая очередь планируется к сдаче в декабре 2019 года. Реализация инвестпроекта рассчитана до 2021 года.-0-