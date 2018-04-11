Жители Заводского района Минска смогут следить за капремонтом онлайн

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заводском районе Минска капитальный ремонт теперь можно посмотреть онлайн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района Минска" Владимир Лебедь.

На предприятии начали внедрять видеосъемку для улучшения качества проведения капитального и текущего ремонта, дисциплинирования работников подрядных организаций, а также для более широкого информирования населения, которое не всегда присутствует на собраниях.

"В тестовом режиме камеры работали уже около 1,5 месяца на паре объектов капитального ремонта. Сейчас они установлены почти на 10 объектах, осуществляется наладка онлайн-трансляции с выводом изображения на экран в кабинете главного инженера, а также на сайт предприятия. На аренду камер не тратятся деньги ЖКХ, привлекаются средства подрядных организаций. Они сами заинтересованы в этом, чтобы обеспечить качественное выполнение работ", - отметил Владимир Лебедь.

Когда капитальный ремонт будет завершен, камера снимается и отправляется на следующий объект.

"Кроме того, мы дополнительно будем использовать видеосъемку при проведении собраний населения по вопросам капитального и текущего ремонта. Не все жильцы дома присутствуют при обсуждении, и потом часто возникают вопросы и претензии, почему те или иные работы не были включены или, наоборот, включены в план мероприятий, почему такая стоимость и так далее. Соответственно растет число обращений как к нам, так и в администрацию района, горисполком. Чтобы исключить подобное развитие событий, записи встреч будут доступны также на сайте нашего предприятия - для более широкого информирования всех жильцов", - добавил он.

Видеозаписи некоторых собраний в домах, где недавно начат капитальный ремонт, уже размещены на сайте. Также появились видеофайлы встреч по вопросам ремонта подъездов еще нескольких объектов. "Надеюсь, жители района оценят эти нововведения. Мы заинтересованы, чтобы вопросы, которые касаются непосредственно сферы ответственности предприятия, поступали к нам и решались своевременно и полно", - заключил Владимир Лебедь.-0-