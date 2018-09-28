Жодино и украинский Кривой Рог стали побратимами

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодино и украинский Кривой Рог подписали соглашение о побратимстве, сообщили БЕЛТА в Жодинском горисполкоме.

Церемония состоялась во время визита украинской делегации в Беларусь. Подписи под документом поставили глава Криворожского городского совета Юрий Вилкул и председатель Жодинского городского исполнительного комитета Юрий Шарый. Стороны намерены сотрудничать в сфере местного самоуправления, экономике, культуре, молодежной политике и спорте, создавать благоприятные условия для развития взаимовыгодных связей, укрепления дружбы между городами, народами, обмена опытом в решении городских проблем.

Жодино также посетили представители краевой думы латвийского города Ливаны, заключено соглашение о двустороннем сотрудничестве. В числе направлений взаимодействия значатся сферы экономики и инвестиционной деятельности, торговля, строительство, транспорт, защита окружающей среды и экологическая безопасность, здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, наука и информационное обеспечение, социальная среда.-0-