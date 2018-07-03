Жодино отмечает 55-летие

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодино отмечает 55-летний юбилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома.

Сегодня в центре города пройдет театрализованное шествие организаций. Посетителям представят фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фест. Маленькие гости смогут весело провести время на развлекательном театральном празднике "Планета желаний". Во второй половине дня откроют аллею креативных скамеек, созданных силами местных предприятий и организаций, и городской парк культуры и отдыха после реконструкции. Вечером гостей и жителей Жодино приглашают на стадион "Торпедо", где состоится концерт звезд белорусской и российской эстрады, акция "Споем гимн вместе" и яркий салют.

Мероприятия, приуроченные ко Дню города, стартовали за неделю до основных дней торжества. С 25 по 30 июня в центре города проходили тематические концерты в рамках акции "Звуки города", во время которых, например, гостям предложат заглянуть в "Город детства", посетить Jazz Fest или ощутить "Нереальный Comeback in USSR". Состоялись открытый кубок по гиревому марафону, турнир по боевому самбо, соревнования по гонкам на лыжероллерах, жителям Жодино презентовали новую спортивную площадку.

А 2 июля на месте разрушенного храма Святого Архангела Михаила открылась часовня. В этот же день состоялся митинг, посвященный 74-летию со дня освобождения Жодино от немецко-фашистских захватчиков. Далее всех желающих приглашали на открытие площадки городов-побратимов и торжественное собрание, посвященное 55-й годовщине Жодино, а также принять участие в открытом легкоатлетическом забеге и республиканской акции Федерации профсоюзов "Мы - вместе!".

Местные жители давно ждали юбилей. "Многие предприятия приняли участие в подготовке праздника. Они были задействованы в реконструкции парка, создавали свою креативную скамейку. Организации проделали очень большую работу по благоустройству и ремонту территорий. В частности, прошла масштабная акция "Цветы любимому городу", благодаря которой в Жодино появилось большое количество цветущих растений", - отметили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома.

Ожидается, что в празднике примут участие около 50 иностранных гостей из разных стран. Приглашено 17 иностранных делегаций городов-партнеров, большая часть подтвердила свое присутствие.-0-