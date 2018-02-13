Зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018" пройдет 17 февраля

13 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018" пройдет в Печерском лесопарке 17 февраля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Первыми на старт выйдут учащиеся до 10 лет, их дистанция составит 500 м. Для юных лыжников старше 10 лет подготовлена трасса в 1 км. Женщинам предстоит преодолеть 2 км, мужчинам - 3 км. Победителям и призерам первенства в каждой возрастной группе по итогам забега вручат дипломы и медали. Также предусмотрены награды в специальных номинациях: самому юному и самому старшему лыжникам.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого необходимо в день его проведения до старта (с 9.30 до 10.30) подать в судейскую коллегию заявку. Торжественное открытие праздника состоится в 10.40.
Помимо спортивной составляющей организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов города. Гостей и участников мероприятия угостят солдатской кашей с горячим чаем. На площадке развернут работу и торговые объекты.-0-
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