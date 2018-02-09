Зимняя спартакиада работников АПК Могилевской области пройдет в Белыничах

9 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Зимняя спартакиада работников АПК Могилевской области стартует сегодня в Белыничах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Спартакиада пройдет по 10 февраля. За победу в соревнованиях поборются около 800 представителей сельских районов, холдингов, объединений и организаций, а также руководители агропромышленного комплекса региона.

Традиционно участники поспорят за награды в нескольких видах спорта: волейболе, шашках, настольном теннисе, лыжных гонках, пулевой стрельбе, гиревом спорте, дартсе, перетягивании каната, плавании. Кроме того, учреждены специальные награды в номинациях "За волю к победе", "Самый юный спортсмен", "Самый возрастной спортсмен", "За лучшую экипировку", "Мисс спартакиады".

В распоряжение спортсменов-любителей предоставлены четыре площадки: парк возле местного физкультурно-оздоровительного комплекса, сам ФОК, СШ №1 и №2.

"Из года в год мы стараемся не сужать масштабы спартакиады, ведь речь идет не только об активном отдыхе работников и популяризации среди них здорового образа жизни, но и о развитии спорта и физической культуры в целом. Подобные соревнования способствуют сплочению трудового коллектива, установлению дружеских связей между работниками различных предприятий", - отметили собеседники.

Торжественное открытие спартакиады состоится в 10.30 в зале ФОК.-0-