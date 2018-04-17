Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ виртуозная цимбалистка Настя Ванеева разыграет 44-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - автомобили и деньги!

Главный приз 64-го тура игры "Удача в придачу!" разыграет 11-летняя белорусская цимбалистка Настя Ванеева

Порой кажется, что слова "удача" и "Евроопт" стали синонимами. И это не удивительно, ведь каждую неделю по вторникам "Евроопт" подводит итоги очередного тура игры "Удача в придачу!" . Так, сегодня в столичном "Е-Сити" в прямом эфире телеканала ОНТ своих обладателей отыщут более 50 000 призов 64-го тура. А претендовать на них будут игровые коды, полученные за покупки с 9 по 15 апреля в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Главной звездой розыгрыша станет 11-летняя белорусская школьница Настя Ванеева из Сморгони - виртуозная цимбалистка, участница таких популярных телешоу, как белорусский конкурс "Талент краіны", украинский проект "Круче всех", российское шоу талантов "Лучше всех". Сегодня Настя не только покажет "класс" на цимбалах, но и вместе со своим отцом определит главного счастливчика 64-го тура, разыграв квартиру в Минске!

Квартира в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Кстати, это уже 44-я квартира, которая обретет своих новоселов в игре "Удача в придачу!" . Просторное жилье стоимостью более 113 тыс. рублей (или свыше $55 тыс. в эквиваленте) находится в престижном районе столицы по адресу ул.Ильянская, 6. Так что к услугам победителя будут комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

По уже сложившейся хорошей традиции место у лототрона во время розыгрыша займут не только известные персоны, но и победители прошлых туров. На этот раз своей удачей с другими покупателями поделятся Ольга Сколубович из Борисова и Светлана Богдевич из Минска, которым посчастливилось выиграть автомобили в 63-м туре, а также главная победительница 62-го тура минчанка Елена Мицкевич, которой досталась столичная квартира. Именно они разыграют три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 171-й, 172-й и 173-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

Также участникам 64-го тура игры достанутся новенькие "Хендэ Крета"

Настроение еще 200 участникам игры поднимут денежные призы по 500 рублей каждый. Их разыграет Виктория Конопелькина из Слуцка, которая сама выиграла такую же сумму в 62-м туре. Кроме того, по всей стране сегодня разлетятся еще 50 000 других призов!

Еще более 50 000 покупателей получат денежные призы!

Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 64-го тура.

Удачным может стать любой из игровых кодов за покупки с 9 по 15 апреля. Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Розыгрыши игры "Удача в придачу!" - это не только тысячи призов, но и всегда яркое и зажигательное шоу! Так что отложите все дела в сторону и приезжайте сегодня в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской,8, чтобы зарядиться весенним настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20!

И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!