Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ виртуозная цимбалистка Настя Ванеева разыграет 44-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - автомобили и деньги!

Порой кажется, что слова "удача" и "Евроопт" стали синонимами. И это не удивительно, ведь каждую неделю по вторникам "Евроопт" подводит итоги очередного тура игры
Главной звездой розыгрыша станет 11-летняя белорусская школьница Настя Ванеева из Сморгони - виртуозная цимбалистка, участница таких популярных телешоу, как белорусский конкурс "Талент краіны", украинский проект "Круче всех", российское шоу талантов "Лучше всех". Сегодня Настя не только покажет "класс" на цимбалах, но и вместе со своим отцом определит главного счастливчика 64-го тура, разыграв квартиру в Минске!
Кстати, это уже 44-я квартира, которая обретет своих новоселов в игре
По уже сложившейся хорошей традиции место у лототрона во время розыгрыша займут не только известные персоны, но и победители прошлых туров. На этот раз своей удачей с другими покупателями поделятся Ольга Сколубович из Борисова и Светлана Богдевич из Минска, которым посчастливилось выиграть автомобили в 63-м туре, а также главная победительница 62-го тура минчанка Елена Мицкевич, которой досталась столичная квартира. Именно они разыграют три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 171-й, 172-й и 173-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры
Настроение еще 200 участникам игры поднимут денежные призы по 500 рублей каждый. Их разыграет Виктория Конопелькина из Слуцка, которая сама выиграла такую же сумму в 62-м туре. Кроме того, по всей стране сегодня разлетятся еще 50 000 других призов!
Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры
Розыгрыши игры
И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!
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