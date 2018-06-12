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Разыграно более 30 000 призов 72-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл три "Джили Атлас" и 52-ю квартиру в Минске от "Евроопт"?

Общество 12.06.2018 | 19:15
Главный приз 72-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл лидер группы "Палац" Олег Хоменко
Главный приз 72-го тура игры "Удача в придачу!" разыграл лидер группы "Палац" Олег Хоменко

Спросите у участников игры "Удача в придачу!", какой день самый удачный, и вы обязательно услышите: вторник! А все потому, что именно в этот день любая покупка, совершенная на прошлой неделе в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", может запросто обернуться кругленькой суммой, автомобилем или квартирой в Минске!

Сегодня свою удачу встретили еще более 30 000 участников игры, которые выиграли призы 72-го тура! Розыгрыш состоялся в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8, и следить за ним можно было не только заглянув в торговый центр, но и из любой удобной точки страны и мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции этих счастливчиков.

Кому же достались автомобили и квартира на этой неделе? Узнать имя главного победителя помог лидер фолк-модерн-группы "Палац" Олег Хоменко. Известный белорусский музыкант определил игровой код самого удачливого покупателя. Семь цифр - и 52-я квартира от "Евроопт" стала принадлежать минчанке Юлии Авдей, которая работает продавцом в одной из столичных компаний.

"Не может быть! – воскликнула победительница, услышав фантастическую новость о выигрыше квартиры во время звонка в прямом эфире, и от избытка чувств даже расплакалась. – Я так счастлива!"

А потом вместе с маленьким сыном Яном примчалась прямо в "Е-Сити", чтобы убедиться, что все случившееся – правда. Как рассказала победительница, этот выигрыш позволит ей решить жилищный вопрос – сейчас она живет вместе с родителями. "Столько эмоций, - призналась Юлия. - Мы с сыном об этом так мечтали! Он всегда просил: "Мама, давай купим "товар удачи", чтобы выиграть себе квартиру!" И поэтому первому ключи от столичного жилья сегодня вручили именно маленькому Яну!

И надо сказать, что Юлии Авдей действительно невероятно повезло! Выигранное жилье находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... И стоимость жилья солидная - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте. В этом доме разыграно уже немало квартир, так что с соседями победительнице уж точно будет о чем поговорить!

Крупно повезло и еще трем участникам 72-го тура, для которых их покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись новенькими внедорожниками "Джили Атлас", стоимостью более 40 тыс. рублей, или свыше $20 тыс., каждый. Кстати, это уже 195-й, 196-й и 197-й автомобили, которые нашли своих владельцев в игре от "Евроопт". А разыграли их победители прошлых туров игры!

Судьбу одного из жемчужно-серебристых "Джили Атлас" определила Зарина Лис, которая выиграла квартиру в 66-м туре. Шар за шаром - и этот автомобиль стал принадлежать Татьяне Колосовой из агрогородка Барсуки Смолевичского района Минской области, которая работает на деревообрабатывающей фирме.

"У меня мурашки бегут по коже", - призналась победительница, ответив на звонок в прямом эфире. А услышав поздравления с выигрышем автомобиля, воскликнула: "Вы шутите, неужели это правда? Я не верю! У меня слезы от радости, автомобиль - это моя мечта!" А уже через несколько минут Татьяна улыбалась всей стране во время видеозвонка. "Вся семья в доме, мы в шоке!" – призналась эта счастливица.

Кристально-белый автомобиль разыграла Ольга Королева, которой посчастливилось стать обладательницей внедорожника в 55-м туре. С ее легкой руки удача улыбнулась Юлии Клачек из города Барановичи Брестской области, которая работает дизайнером в салоне плитки.

"Ура-а-а! Спасибо большое! – отреагировала на сногсшибательную новость победительница во время звонка в прямом эфире. – У меня просто нет слов! Не ожидала, столько играем, и это первый наш выигрыш!" А немного позже во время видеозвонка Юлия призналась: "Уже все поздравляют, родители, друзья… Я так рада!"

А владельца еще одного жемчужно-серебристого "Джили Атлас" помогла найти Елена Доронина, которая выиграла автомобиль две недели назад, в 70-м туре. Семь цифр - и удача улыбнулась Галине Кожановой из города Вилейки Минской области.

Дозвониться этой победительнице удалось уже во время розыгрыша денежных призов, в прямом интернет-эфире. И видеозвонок застал Галину … возле магазина "Евроопт"! "Я всегда надеялась, что я что-нибудь выиграю, но даже не думала, что так быстро!" - призналась удачливая покупательница. А увидев свой новенький внедорожник в прямом эфире, воскликнула: "Супер!"

Сразу после завершения розыгрыша автомобилей и квартиры своих обладателей нашли более 30 000 денежных призов!

Благодаря прямому телевизионному и интернет-эфиру следить за тем, как разыгрываются деньги, автомобили и квартира, в режиме реального времени мог каждый желающий! Более того, посмотреть розыгрыш можно и теперь - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Есть хорошая новость и для тех, кому пока не удалось увидеть себя в списке победителей. Игра продолжается, и ровно через неделю снова будут разыграны более 30 000 денежных призов, три внедорожника, на этот раз марки "Ниссан Джук", и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6. Розыгрыш состоится 19 июня, так что самое время отправиться на шопинг!

Игровые коды будут начислены вам за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карточку Статусбанка - СТАТУСкарту.

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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