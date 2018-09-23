75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад, 23 сентября 1943 года, советскими войсками был освобожден от немецко-фашистских захватчиков первый населенный пункт Беларуси - районный центр Комарин Полесской (ныне Гомельской) области. С этого дня начался долгий и трудный путь изгнания оккупантов с белорусской земли.

26 августа - 30 сентября 1943 года проходила Черниговско-Припятская наступательная операция советских войск Центрального фронта, ставшая крупнейшим успехом первого этапа битвы за Днепр. Во время проведения операции продвижение войск К.К.Рокоссовского составило до 300-320 км за 30 дней, такие высокие и стабильные темпы советского наступления полностью ошеломили противника.

Первыми к Днепру вышли войска 13-й армии генерал-лейтенанта Н.П.Пухова. Ранним утром 23 сентября 1943 года под покровом тумана Днепр начали форсировать штурмовые батальоны 360-го стрелкового полка подполковника Николая Сташека. С правого берега немцы вели непрерывный огонь из пулеметов и пушек, но солдаты на лодках и плотах, на подручных средствах и вплавь переплыли Днепр и с ходу вступили в схватку с врагом. Бой длился больше суток. Вот что вспоминал об этих событиях командир полка Сташек: "Я оставил один батальон для ложной демонстрации форсирования Днепра севернее г.п. Комарина, а главные силы полка с приданными подразделениями скрытно перебросил на 3-4 км южнее Комарина. …В результате стремительного удара до двух пехотных батальонов противника, оборонявших Комарин и железнодорожный мост, были разгромлены. Их остатки поспешно стали отходить отдельными группами в северо-западном направлении".

В освобождении Комарина участвовали передовые части 13-й армии (генерал-лейтенант Н.П.Пухов) Центрального фронта, 8-я (полковник П.А.Гудь) и 74-я (генерал-майор А.А.Казарян) стрелковые дивизии 15-го стрелкового корпуса (генерал-майор И.И. Людников), 129-я отдельная танковая бригада (полковник Н.В.Петрушин), партизанский отряд имени К.Е.Ворошилова (командир С.И.Филиппенко).

Более 20 человек, отличившихся при форсировании Днепра в районе Комарина, были представлены к званию Героя Советского Союза. Среди них был и подполковник Николай Сташек. В Комарине в братской могиле советских воинов захоронены 627 человек, из них 6 Героев Советского Союза, которые погибли при форсировании Днепра и освобождении Комарина и соседних деревень. На могиле поставлен памятник в честь воинов-освободителей.-0-