Абсолютному большинству сельчан Оршанского района нравятся магазины "Евроопт" - исследование Института социологии НАН РБ

Свыше 96% опрошенных сельчан "Евроопт" устраивает больше, чем магазины, которые работали в их деревнях до прихода "Евроопт"

Абсолютное большинство жителей сельских населенных пунктов Оршанского района положительно оценивают работу магазинов "Евроопт" и считают их лучше тех, которые работали в их деревнях до прихода "Евроопт". Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук.

Институт социологии провел опрос, чтобы выяснить, как сельчане относятся к переменам в торговле, произошедшим после того, как "Евроопт" приступил к комплексному обслуживанию Оршанского района. "Абсолютное большинство опрошенных сельских жителей - а именно более 97% - ответили, что им нравится работа магазина "Евроопт", который открылся в их населенном пункте. Также свыше 96% респондентов сообщили, что магазин "Евроопт" устраивает их больше, чем другие магазины, которые работали в их деревнях до прихода "Евроопт". При этом в большинстве населенных пунктов, где проводился опрос, положительный ответ дали 100% опрошенных сельчан. Торговый сервис, предложенный крупнейшим белорусским ретейлером, по мнению респондентов, устраивает их больше, чем прежние формы сельской торговли, как по ассортименту, так и по ценам", - отметил директор Института социологии НАН Игорь Котляров, комментируя результаты исследования.

Два месяца назад "Евроопт" приступил к комплексному торговому обслуживанию сельских населенных пунктов Оршанского района. Местная потребкооперация передала крупнейшему белорусскому ретейлеру 33 своих магазина. В течение месяца торговые объекты были введены в эксплуатацию уже под новой вывеской - с традиционными для "Евроопт" большим выбором товаров и доступными ценами, скидками и акциями. "Евроопт" намерен и впредь активно работать на селе.

После того как "Евроопт" приступил к комплексному обслуживанию Оршанского района, товарооборот в сельских магазинах вырос в среднем более чем в два раза

"Проведенное социологическое исследование подтвердило правильность нового направления в развитии компании. Товарооборот в сельских магазинах вырос в среднем более чем в два раза, что говорит о том, что жители сел Оршанского района стали большую часть покупок совершать в торговых объектах своих населенных пунктов, а не ездить за товарами в ближайшие города. "Евроопт" готов взять на комплексное обслуживание сельские населенные пункты любого района Беларуси, в котором потребкооперация столкнулась с затруднениями в работе, и надеется на столь же эффективное сотрудничество с представителями Белкоопсоюза и местной власти в работе на селе и в дальнейшем", - подчеркнул руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

Руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев: "Евроопт" готов взять на комплексное обслуживание сельские населенные пункты любого района Беларуси, в котором потребкооперация столкнулась с затруднениями в работе"