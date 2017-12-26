Аir China способствует развитию связей между Беларусью и Китаем - Ван Чжэнфэн

26 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Аir China способствует развитию связей между Беларусью и Китаем. Такую точку зрения выразил генеральный директор минского представительства Аir China Ван Чжэнфэн сегодня на презентации данной авиакомпании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ван Чжэнфэн подчеркнул, что открытие два с половиной года назад прямого авиарейса Пекин-Минск, который осуществляет Аir China, оказало благоприятное влияние на активизацию белорусско-китайского сотрудничества. Он отметил, что данным рейсом пользуются бизнесмены, туристы, студенты, всего в этом году перевезено 62 тыс. пассажиров.

Компания расширяет перечень оказываемых услуг, делая акцент на высоком качестве обслуживания. "Наша компания является государственным предприятием и активным участником реализации концепции "Один пояс и один путь", своего рода воздушным Шелковым путем", - сказал генеральный директор.

В мероприятии приняли участие представители посольства Китая в Беларуси, Министерства спорта и туризма, Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, других ведомств.

Air China Ltd - принадлежащая правительству Китая авиакомпания со штаб-квартирой в Пекине. Является членом глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance с декабря 2007 года. Это флагманский авиаперевозчик и единственная авиакомпания с флагом Китая на самолетах.

Сеть маршрутов авиакомпании охватывает Азию, Ближний Восток, Западную Европу, Северную и Южную Америку. Большая часть маршрутов, в том числе в Беларусь, идут из Пекина.-0-