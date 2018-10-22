Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД с 23 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Дети и безопасность" пройдет на Белорусской железной дороге с 23 октября по 8 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Акция традиционно проходит в преддверие и во время осенних школьных каникул. В эти дни пристальное внимание будет уделяться предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах.
"На вокзалах и в поездах будет организовано дополнительное информирование граждан о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Также сотрудники белорусской магистрали встретятся со школьниками в учебных заведениях, где проведут разъяснительно-профилактические беседы", - отметили в пресс-центре.
С начала года на Белорусской железной дороге произошел 91 случай непроизводственного травматизма, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Пострадало 92 человека, 5 из которых - несовершеннолетние. Основной причиной несчастных случаев остается игнорирование элементарных мер безопасности. В частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону, нахождение в наушниках при переходе железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и т.д.
В этой связи Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и напоминает об административной ответственности за переход железнодорожных путей или нахождении на них в неустановленном месте.-0-
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