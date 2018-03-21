Акция "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы" станет центральным мероприятием к 75-летию трагедии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы" станет центральным мероприятием памятных торжеств к 75-летию трагедии, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

В Минкульте отметили, что акция имеет международный общественно-политический характер и подчеркивает роль Беларуси в сохранении исторической правды о событиях Второй мировой войны, а также вклад страны в недопущение возрождения нацизма и сохранение мира на Земле в современных условиях.

Акция включает ряд мероприятий. Так, сегодня в Белорусской государственной филармонии пройдет концерт "Хатынь з намі заўсёды". В его программе "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Государственного академического симфонического оркестра, камерного хора Беларуси и академической хоровой капеллы имени Ширмы. На концерт приглашены участники международных научных конференций, посвященных 75-й годовщине хатынской трагедии, которые проходят в это время в Минске, ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, представители общественности, дипломаты. "Реквием" Моцарта прозвучит как дань нашей памяти всем жертвам нацизма, - рассказали в министерстве. - Наша цель - показать всемирно-историческое значение уроков хатынской трагедии и необходимость объединения усилий мирового сообщества в предотвращении вооруженных конфликтов, недопущения возрождения нацизма в любых его проявлениях".

В мемориальном комплексе "Хатынь" 22 марта пройдет митинг-реквием "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы". "Его программа построена с использованием приема "погружение в историю", ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности, - рассказали в Минкульте. - Запланировано возложение венков от главы государства, госорганов, общественных и религиозных организаций, дипкорпуса к Вечному огню. Состоится всебелорусская молитва о мире, к которой присоединятся руководители четырех ведущих религиозных конфессий страны - православной, католической, мусульманской, иудейской". До начала митинга-реквиема в здании фотодокументальной экспозиции мемориального комплекса запланирована церемония специального памятного гашения художественного маркированного конверта, приуроченного к 75-летию хатынской трагедии.-0-