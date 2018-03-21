ДОСЬЕ: Символ трагедии. Мемориальный комплекс "Хатынь"

Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси, весной 1943 года она вместе со всеми жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. На месте сожженной деревни, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, был создан мемориальный комплекс "Хатынь".

Колокола Хатыни

Решение о строительстве мемориала было принято в 1966 году. Инициатором создания хатынского мемориала был первый секретарь ЦК БССР Петр Машеров. В общем конкурсе на лучший проект памятника жителям сожженной деревни победил коллектив архитекторов, среди которых были Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, а также скульптор Сергей Селиханов (народный художник Беларуси). Первоначально предполагалось, что на месте трагедии возникнет мемориал только сожженной Хатыни. Однако затем проект был пересмотрен, и Хатынь стала памятником всем сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням Беларуси. Страшную судьбу уничтожения вместе с Хатынью разделили свыше 9 000 сел и деревень Беларуси.

ДОСЬЕ: "Помните, люди!" К 75-летию Хатынской трагедии Для Беларуси мартовские дни 2018 года отмечены печальной датой: 75 лет назад на Земле не стало Хатыни. Исчезла из жизни тихая приветливая белорусская деревушка.

Архитектор Леонид Левин отмечал: "Работа над проектом захватила нас. Мы придумали венцы срубов на месте бывших домов, обелиски в виде печных труб, но чего-то не хватало. Заросшее травой поле, свидетель трагедии, хранило мертвую тишину. И вдруг в этой щемящей душу тишине неожиданно запел жаворонок. Звук! Тут должен быть звук". Так родилась идея колоколов Хатыни, которые звучат над Беларусью, рассказывая всему миру о трагедии белорусских деревень, призывая людей быть бдительными, чтобы такое никогда не повторилось.

Строили мемориал всем миром. Гранит был привезен с карьеров Украины, белый мрамор из России. Первая очередь была завершена в конце 1968 года. Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года.

Участники конгресса VIII международного конгресса федерации борцов сопротивления посещают мемориальный комплекс "Хатынь". 22 мая 1978 года

Кладбище деревень и Древо жизни

Тематически хатынский мемориал состоит из нескольких частей, но имеет единое композиционное решение, которое повторяет планировку бывшей деревни.

В центре комплекса - бронзовая скульптура "Непокоренный человек", высота которой составляет более шести метров. Это символ человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на Земле. Это собирательный образ белорусского крестьянина. Его прообразом послужил свидетель хатынской трагедии Иосиф Каминский, чудом оставшийся в живых. Он, обгоревший, израненный, выбрался из горящего сарая и среди трупов односельчан нашел изувеченное тело своего сына.

Рядом со скульптурой - сомкнутые гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, в котором каратели сожгли жителей Хатыни. На братской могиле мраморный венок памяти с символическим обращением погибших к живым с просьбой беречь мир и покой на Земле: "Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!". С другой стороны венка - ответ живых погибшим: "Родные вы наши. Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским убийцам в черные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви к Родине нашей советской вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна наша Земля и вечно яркое солнце над нею".

Государственный мемориальный комплекс "Хатынь". 19 марта 2018 года

Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. В тех местах, где раньше были сельские дома, поставлено 26 символических бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, обожженные огнем. Перед каждым из сожженных домов установлена открытая калитка как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках - бронзовые таблички с именами тех, кто родился и жил в этом доме, а позже погиб в огненном плену. Сверху каждого обелиска - хатынский колокол.

На территории комплекса находятся единственное в мире Кладбище деревень - 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я не возрожденная деревня - это сама Хатынь. Каждая символическая могила сожженной деревни представляет собой пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени - символ того, что поселение было сожжено. Тут же в траурной урне хранится земля из уничтоженной карателями деревни.

Еще один мемориальный элемент хатынского комплекса - Древо жизни, на ветвях которого в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, сожженных оккупантами вместе с жителями, но восстановленных после войны. На мемориальной Стене памяти установлены памятные плиты с названиями 260 лагерей смерти и мест, где фашисты массово истребляли на территории Беларуси людей. В память о погибших горит Вечный огонь.

Каждый из элементов хатынского мемориала имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл и оригинальное решение темы пережитой жителями нашей страны в годы Великой Отечественной войны трагедии, непокорности и мужества белорусского народа.

Память жива

В 2004 году, к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко была проведена реконструкция Государственного мемориального комплекса "Хатынь". 24 апреля 2004 года, в день проведения республиканского субботника, Президент Беларуси принял участие в работах по восстановлению мемориального комплекса.

Мемориальный комплекс "Хатынь". 31 марта 2004 года

Реконструкция была завершена к 25 июня 2004 года. 1 июля 2004 года, в канун 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в Хатыни состоялся торжественный митинг. Комплекс "Хатынь" посетили лидеры Беларуси, России и Украины. "Хатынь, сожженная вместе с жителями, - незаживающая рана в сердце нашей Родины. Здесь, на территории мемориала, совершено символическое захоронение разрушенных до основания белорусских деревень и поселков. Трагическая участь постигла сотни других селений нашей страны. В таких же Хатынях погибли и белорусы, и русские, и евреи, и украинцы. Стремясь подавить волю народа к сопротивлению, фашисты зверски убивали мирных жителей, называя их пособниками партизан, а партизан называя "бандитами". Это был просчитанный террор. Наш народ выстоял, но цена за это была заплачена неимоверная. Когда сооружался этот мемориал, считали, что погиб каждый четвертый. Но мы знаем, что погибших, умерших от ран было значительно больше. В Беларуси каждый третий погиб от этой страшной войны. Нацисты планировали истребить наш народ, "очистить" для себя на нашей земле "жизненное пространство", - сказал во время митинга Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Комплекс "Хатынь" включен в Государственный список историко-культурного наследия.

В Хатынь едут люди из разных стран, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в пламени военного лихолетья белорусам. Сотрудники Государственного мемориального комплекса "Хатынь" рассказывают, что за годы существования этого величественного архитектурно-художественного ансамбля его посетили около 40 млн человек более чем из 100 стран мира. В числе почетных посетителей мемориала - Фидель Кастро, Ясир Арафат, Ричард Никсон, Раджив Ганди, Мауно Койвисто, Ху Цзинтао. В 2017 году мемориал и его филиалы посетили около 226 тыс. человек из свыше 30-ти государств мира.

Второй секретарь ЦК Компартии Кубы, первый заместитель председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастрово время посещения мемориального комплекса "Хатынь". Декабрь 1976 года

Мемориал расположен на территории Логойского района Минской области Беларуси. На 54 километре шоссе Минск-Витебск (М3) установлен указатель "Хатынь", от этого знака нужно проехать 5 километров, чтобы оказаться на территории Государственного мемориального комплекса.

Пепел Хатыни должен стучать в наши сердца

В Минске в Национальной библиотеке Беларуси 16 марта состоялась презентация книги "Хатынь. Трагедыя беларускага народа". Книга вышла на трех языках - белорусском, русском и английском - в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию трагедии Хатыни. Это научно-популярное издание с документальной основой. В нем изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, история создания мемориального комплекса "Хатынь". Автор книги, директор комплекса Артур Зельский во время презентации рассказал, что трудился над ней несколько лет. Он признался, что сложнее всего было работать с документами: приходилось порой откладывать работу, потому что чувства от прочитанного захлестывали. Также Артур Зельский поделился планами по поводу создания книги о трагедии Хатыни для детей младшего и среднего школьного возраста. "Пепел Хатыни должен стучать в наши сердца. Это не только памятник сожженным деревням - это памятник всем мирным людям Беларуси, которые стали жертвами агрессии, войны, нацизма. И еще памятник детям, потому что они становятся первыми жертвами любой войны", - подчеркнул автор.

Планируется, что книгу "Хатынь. Трагедыя беларускага народа" можно будет купить в мемориальном комплексе. Кроме того, она появится в библиотеках Минской области.

Филиалы Государственного мемориального комплекса "Хатынь"

У ГМК "Хатынь" есть два филиала: мемориальные архитектурно-скульптурные комплексы "Дальва" и "Курган Славы". Оба включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Памятник погибшим жителям деревни Дальва. Февраль 2004 года

Комплекс "Дальва" возведен в память о жителях деревни Дальва. Находится на 77-м км трассы Минск-Витебск, на месте бывшей деревни Дальва Логойского (бывшего Плещеницкого) района Минской области. 19 июня 1944 года деревня была сожжена вместе с жителями. В огне пожара погибли 44 человека, в том числе 29 детей, 13 женщин и двое мужчин.

В 1955 году на месте братской могилы с останками жителей бывшей деревни поставлен памятник. В 1963 году его заменили на обелиск с пятиконечной звездой. А в 1972 году в Белорусском государственном театрально-художественном институте объявили конкурс на лучший проект памятника деревне Дальва. Победителем стал третьекурсник отделения скульптуры художественного факультета, воспитанник народного художника Беларуси скульптора А.О.Бембеля - Владимир Теребун. Проект стал его дипломной работой.

Мемориал "Дальва" строился на общественных началах, на средства, собранные от концертной деятельности творческих коллективов Белтелерадиокомпании, военнослужащих и пожертвований общественных организаций. Инициатором этой работы был единственный уцелевший свидетель трагедии деревни Дальва Николай Петрович Гирилович, который всю жизнь посвятил сохранению памяти об односельчанах. Открытый 15 июля 1973 года комплекс повторяет планировку бывшей деревни Дальва. Композиция мемориала состоит из отдельных элементов, свободно размещенных в пространстве, и занимает площадь 5 га. В 2009 году на территории мемориала создана новая экспозиция "Дальва: героизм, трагедия, милосердие", где собраны архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории деревни начиная с конца XVII века.

Мемориальный комплекс "Курган Славы" создан на 21-м километре шоссе Минск-Москва (М1) в честь завершения операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В основание Кургана была заложена земля городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости-героя.

Курган Славы. Май 2015 года

Скульпторы Андрей Бембель и Анатолий Артимович, архитекторы Лев Мицкевич и Олег Стахович стремились к суровой и строгой простоте, разрабатывая ансамбль "Курган Славы Советской Армии - освободительнице Беларуси". Благодаря этому земля, бетон и металл ожили и заговорили, напоминая о том подвиге, который совершил советский народ в единоборстве с врагом.

Торжественное открытие Кургана Славы состоялось 5 июля 1969 года. В 2015 году была проведена масштабная реконструкция мемориального комплекса с обновлением системы освещения и установкой каскада солнечных батарей.

Наравне с Хатынью и Брестской крепостью Курган Славы стал одним из самых знаменитых памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны.-0-