Акция "Мы - граждане Беларуси!" ко Дню Конституции стартует 12 марта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 12 марта дает старт акции "Мы - граждане Беларуси!", посвященной Дню Конституции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Накануне и в День Конституции во всех регионах страны пройдут торжественные церемонии вручения паспортов гражданина Беларуси 14-летним юношам и девушкам - отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, победителям и призерам республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. "Традиционно путевки во взрослую жизнь ребята получат из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны", - отметили в пресс-службе.

Центральные мероприятия акции "Мы - граждане Беларуси!" состоятся в столице: в Музее современной белорусской государственности - филиале Национального исторического музея, Комитете государственного контроля, в Совете Республики и в новом здании Конституционного суда.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", идейным вдохновителем которой с 2004 года выступает БРСМ, заняла достойное место среди республиканских патриотических проектов, пользуется популярностью и поддержкой со стороны органов государственной власти, подчеркнули в пресс-службе. Проект успел объединить тысячи юношей и девушек.-0-