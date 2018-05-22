Акция "Внимание - дети!" стартует 25 мая в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул для привлечения внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей с 25 мая по 5 июня МВД проведет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Об этом сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Профилактические мероприятия начнутся Единым днем безопасности дорожного движения, который под девизом "Сделаем лето безопасным вместе!" пройдет 25 мая. "Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок и особенно во дворах. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятий транспорт в светлое время суток должен двигаться с включенным ближним светом фар", - отметила Анна Банадык.

Сотрудники органов внутренних дел, педагоги и родители объединят усилия по обеспечению безопасности детей. "Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков, среди которых творческие конкурсы, велоэстафеты, викторины, олимпиады, встречи, акции и многое другое. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дорогах во время летних каникул, - рассказала Анна Банадык. - Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы и родительские собрания, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге".

Сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция просит родителей повторить с маленькими и повзрослевшими детьми основные правила безопасного поведения на дороге. "Нужно объяснить, как необходимо вести себя на дворовых территориях, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах или самокате. Необходимо повторить еще раз правила перехода проезжей части, проверить, правильно ли ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях", - сказала Анна Банадык.

С начала текущего года на дорогах страны погибли 6 детей, еще 125 несовершеннолетних получили травмы. Анализ аварийности прошлых лет показывает, что характер распределения числа пострадавших в ДТП детей по времени года имеет ярко выраженный сезонный характер. "В среднем 70% получают травмы на дорогах с мая по октябрь, большая их часть - летом, когда дети остаются без присмотра педагогов и родителей. Наибольшее количество происшествий с участием детей летом совершается с пятницы по воскресенье. Именно в эти дни необходимо усиленно контролировать досуг детей и подростков, исключить возможность доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов", - подчеркнула Анна Банадык.-0-