Акцию БРСМ по сбору предложений для будущих депутатов поддержали регионы

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициативу Минской городской организации ОО "БРСМ" по сбору предложений для будущих депутатов поддержали регионы, сообщила БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Элина Брага.

БРСМ 22 января объявит о старте республиканской акции "Молодежь решает!", приуроченной к проведению в стране выборов депутатов в местные Советы 28-го созыва. Теперь не только в столице, но и по всей Беларуси каждый избиратель сможет написать пожелания потенциальным депутатам, направив их в специальные ящики, установленные в местах проведения пикетов БРСМ в поддержку кандидатов в депутаты, а также во время молодежных акций, посвященных выборам.

В областных центрах 22 января написать напутствия будущим депутатам будет можно: в Бресте с 13.00 до 14.00 возле ЦУМа (просп. Машерова, 17); в Витебске с 11.00 до 14.00 в ВГМУ (просп. Фрунзе, 27), ВГТУ (просп. Московский, 72), ВГАВМ (ул. 1-я Доватора, 7/11), ВГУ (просп. Московский, 33); в Гродно с 15.00 до 16.00 по адресу ул. Кабяка, 13; в Гомеле с 12.00 до 14.00 возле ОАО "Гипрошивмаш" (пересечение ул. Интернациональной и просп. Ленина); в Могилеве с 18.00 до 19.00 в сквере 40-летия Победы, возле ТЦ "Гиппо" (ул. Мовчанского, 6), возле ТЦ "Престон" (просп. Пушкинский, 12). В Минской области это можно будет сделать в Солигорске с 13.00 до 14.00 на площадке около детской школы искусств (ул. Ленинского комсомола, 19); в а.г. Черкассы Дзержинского района с 17.00 до 18.00 по адресу ул. Ленинская, 21.

Мероприятия акции пройдут во всех регионах страны по 17 февраля включительно. Планируется, что в день старта республиканской акции в областях пройдет порядка 130 мероприятий.-0-