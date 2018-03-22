Албания отменила визы для белорусов на туристический сезон 2018 года

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут посетить Албанию без визы в туристическом сезоне 2018 года. Это следует из информации, размещенной в официальном Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Албании, сообщает БЕЛТА.
С 1 апреля по 31 октября 2018 года Албания вводит безвизовый режим для граждан России, Саудовской Аравии, Беларуси, Грузии, Катара, Омана, Китая и Бахрейна.
Подобные решения, в том числе в отношении Беларуси, власти Албании принимали и в предыдущие годы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4088 BYN
|2.403 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9483 BYN
|1.949 BYN
|1.953 BYN
|RUB
|3.4285 BYN
|3.415 BYN
|3.428 BYN