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Алексей Кривденко: история комсомола - история нашей страны

Общество 20.09.2018 | 11:03
Алексей Кривденко
Алексей Кривденко

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) – организации, уже ставшей достоянием истории, но оставившей неизгладимый след в жизни многих поколений. Ведь практически для каждого белоруса старшего поколения – это юность, пора светлых надежд, дерзких планов, больших начинаний, задушевные песни у костра, ударные всесоюзные комсомольские стройки, первые победы и неудачи.

Накануне славной юбилейной даты беседуем с председателем Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодежного движения в Республике Беларусь, в прошлом первым секретарем ЦК ЛКСМ Беларуси Алексеем Кривденко.

– Алексей Александрович, наверно, не каждый молодой человек сегодня сможет расшифровать аббревиатуру ВЛКСМ, а ведь для нашего поколения комсомол был смыслом жизни. И это не просто высокие слова. А какую роль сыграл комсомол в вашей судьбе?

– Работа в комсомоле научила многому: самостоятельности в принятии решений, стремлению доводить начатое дело до конца, готовности первому подставлять плечо под общую ношу. Комсомольцы моего поколения сохранили в себе эти качества до сих пор. На своих товарищей могу и теперь положиться в любую минуту. Мы и сегодня вместе – перезваниваемся, обмениваемся мнениями, помогаем друг другу, отмечаем праздники. Все, чего смог достичь в этой жизни, кем стал, – заслуга комсомола, без которого не представляю своей юности. Наше поколение проходило закалку на конкретных делах, в строительных отрядах, работая порой в тяжелых условиях, но это воспитывало мужество, помогало стать сильнее.

– Вы согласны с тем, что история ВЛКСМ – это история Советского Союза?

– Комсомол – это часть политического фундамента и вместе с КПСС и Советами народных депутатов он составлял политическую систему государства. Школу комсомола прошли более 200 млн человек, а поэтому можно смело утверждать, что его история – это история нашей страны. Участники Октябрьской революции на 70% – молодежь в возрасте до 23 лет. После этого эйфория свободы, развал государственных институтов, гражданская война. В стране насчитывались сотни молодежных организаций разной направленности. Большевикам же нужна была единая всероссийская организация для защиты завоеваний революции. 29 октября 1918 года состоялся Первый съезд РКСМ, на котором избрали первым секретарем 18-летнего Лазаря Шацкина. Он неоднократно встречался с Лениным, который полностью поддержал его в создании коммунистического союза молодежи. Лозунг выдвигался один: "Райкомзакрыт – все ушли на фронт". После гражданской войны вырисовывается другая масштабная задача – вытянуть миллионы молодых людей с оружием из окопов и приобщить к мирной жизни. Предстояло превратить комсомол из военизированной организации в союз созидателей. На III съезде РКСМ Ленин выступает со своей знаменитой речью "Задачи союзов молодежи". Главный лозунг – "Учиться, учиться и учиться". Комсомолу теперь есть дело до всего, чем живет молодой человек, – образования, культуры, здоровья, труда, семьи, защиты отечества. Главное – воспитание личности через молодежную организацию.

– К началу Великой Отечественной комсомольцы были уже "закаленными": тысячи ребят пришли в военкоматы с требованием об отправке на фронт, причем среди добровольцев были не только юноши, но и девушки.

– У многих комсомольцев была бронь, которая защищала от мобилизации особо ценных работников. Но они рвались в бой и требовали отправить их на фронт. За годы войны из 11603 удостоенных звания Героя Советского Союза 7000 были комсомольцами, пионерами и людьми до 30 лет. Наша победа – это победа народа, более сильного духом, и этот дух рождал именно комсомол. Подвиги Олега Кошевого, Зины Портновой, Зои Космодемьянской и сотен других комсомольцев потрясли всю страну, а им было всего лишь по 17–18 лет...

– Зато повезло комсомольцам 50-х и 80-х, когда все тяготы войны остались позади и молодежь вовлекли в практическое строительство нового общества.

– Это поистине поколение созидателей. Полторы тысячи ударных комсомольских строек: Братская ГЭС, нефтепровод "Дружба", КамАЗ, БАМ, олимпийские объекты Москвы. В Беларуси тоже бурлила жизнь – мелиорация Полесья, строительство Мозырского нефтеперерабатывающего завода, Могилевского объединения "Химволокно". Только на освоение целины уехали 60 тыс. добровольцев из Беларуси.

Утверждение высокой культуры и нравственности, всеобщее образование, самая читающая страна в мире, выдающиеся кино, литература и спорт – достижений не перечесть. Это поколение тех, кто выковал ракетно-ядерный щит СССР и добился военного паритета. Но мне кажется, главное, что делал комсомол, - работа с рядовым человеком организации. Вступая в ВЛКСМ, 14-летний подросток получал площадку, где мог проявить себя в учебе, труде, досуге, спорте. Организация учила его жить в коллективе, ценить дружбу, воспитывать ответственность за свои дела и поступки.

Первый белорусский комсомольско-молодежный отряд строителей БАМа имени Николая Кедышко. Строители едут по дороге, построенной своими руками. 1977 год. БАМ.
Первый белорусский комсомольско-молодежный отряд строителей БАМа имени Николая Кедышко. Строители едут по дороге, построенной своими руками. 1977 год. БАМ.

По призыву партии комсомол отправляет своих посланцев на строительство Липецкого металлургического комбината. Март 1973 года.
По призыву партии комсомол отправляет своих посланцев на строительство Липецкого металлургического комбината. Март 1973 года.

Брендами комсомола стали всесоюзные субботники, вечерняя рабочая школа, комплексы "Готов к труду и обороне", комсомольско-молодежные коллективы, студенческие строительные отряды, молодежные туристические слеты, молодежные строительные кооперативы и многое другое. Важнейшей задачей комсомол была работа с октябрятами и пионерами, он формировал у них творческое задатки, чувство коллективизма, приобщал к нашим идеалам. Комсомол был кадровым резервом для партийных и советских органов. Практически все руководители нашей республики вышли из комсомола.

– Наверно, нельзя обойти вниманием и большую молодежную экономику начала 90-х...

– В 1990 году в ВЛКСМ было более 4 тыс. предприятий с объемом продукции и услуг свыше 2 млрд советских рублей. Здесь работали 200 тыс. человек, что помогло организации, начиная с 1956 года, выйти на самофинансирование и строить комсомольские объекты за свой счет. Комсомольские предприятия – это 250 газет и журналов, издательства, типографии, международные молодежные центры "Спутник", "Артек", "Зубренок", гостиницы, центры технического творчества и многое другое. В начале 90-х в ЛКСМБ состояло 1,5 млн человек, а в ВЛКСМ более 40 млн.

– А затем пришли годы излома и распада СССР…

- Уходила советская эпоха, а с ней менялся и комсомол, превращаясь из политической в широкую общественную организацию молодежи. В декабре съезд ЛКСМБ переименовывает организацию в Союз молодежи Беларуси. О правильности этого решения споры ведутся по сей день. Однако главное, что нам удалось, - сохранить массовую молодежную организацию, преемником которой сегодня является БРСМ. Им работать куда сложнее, чем было нам. Мы имели монополию на работу с молодежью и монополию на СМИ. Он действуют в условиях жесткой политической конкуренции. Сотни молодежных организаций борются за умы и сердца молодых людей, и выиграть в этом состязании не так просто. Но, в отличие от других, у них есть такие плюсы, как поддержка нашего государства, комсомольское наследство и конкретные дела. Комсомол не ушел в историю, почти каждая семья имела к нему отношение, да и сейчас люди ощущают причастность к этой организации через работу пионерии и БРСМ, достойно принявшего у комсомола эстафету добрых дел.

– Формализм, забалтывание идеи, карьеризм – эти недостатки не раз потом ставились в упрек комсомольским организациям. Критика, на ваш взгляд, была справедливой?

– У любой огромной организации, а тем более 50-миллионной структуры, всегда есть и порожнее бумаготворчество, и пустая говорильня, и бюрократические проволочки. Но по большому счету комсомол не был догматически настроенной организацией, в нем всегда царил дух творчества и новаторства, на его счету сотни реальных дел и свершений. Неслучайно именно из его рядов вырастала элита общества на всех уровнях производственной, социальной, государственной и политической жизни.

– Что бы вы пожелали молодежи, тем, кто придет на смену нынешнему подрастающему поколению?

– Прежде всего ценить время, не растрачивать его впустую, к примеру, на бессмысленные просмотры всякой теле- и интернет-ерунды либо привычное зависание в мобильном. Расширяйте эрудицию, занимайтесь спортом, изучайте историю предков, предлагайте новые интересные проекты и пытайтесь вовлечь в них своих друзей. Словом, всегда будьте в движении, ведь поистине движение – это жизнь.

Елена ЕЛОВИК

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БРСМ, молодежь
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