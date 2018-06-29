Андрейченко: смысл Года малой родины не должен сводиться к мероприятиям для галочки

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смысл Года малой родины не должен сводиться к мероприятиям для галочки. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии весенней сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

За каждым из депутатов стоят десятки тысяч избирателей, и парламентарии должны оставаться в авангарде работы по формированию их активной жизненной позиции. "Общественная инициатива - мощный, но далеко не всегда эффективно используемый ресурс развития. Это, кстати, стало одной из ключевых причин продления акции под девизом Год малой родины до 2020 года. Очень важно, чтобы смысл этой акции не утонул в потоке мероприятий, проводимых для галочки. Ведь истинная любовь к Родине проявляется не в пафосных речах, а в сумме конкретных, порой очень будничных дел", - убежден Владимир Андрейченко.

Главной задачей парламентариев он назвал обеспечение благосостояния граждан. "В нынешних условиях это в первую очередь зависит от культивирования в обществе духа предпринимательства. Это и есть сегодня главная наша задача в избирательных округах", - подчеркнул он.

"Каким бы хорошим ни было законодательство, само по себе оно не обеспечит процветания. Без труда, ответственности, а главное, осознанного желания самих людей изменить свою жизнь и жизнь страны к лучшему ничего не получится", - резюмировал Владимир Андрейченко. -0-