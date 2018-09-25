Сегодня Александр Патлис разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Смотрите розыгрыш в прямом эфире в 18.20!

Каким теплым выдался первый месяц осени! Кажется, нам вполне заслуженно продлили лето. И хотя уже на этой неделе температура на улице изменилась кардинально, есть у белорусов событие, которое состоится при любой погоде, будь то жара или проливной дождь. Речь, конечно же, о розыгрыше игры "Удача в придачу!" с "Евроопт". Сегодня, 25 сентября, тысячи удачливых покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" попрощаются с первым осенним месяцем особенно тепло – с удачей в кармане!

Горячими будут ближайшие месяцы для главного победителя 87-го тура: сегодня мы узнаем имя обладателя квартиры в Минске, расположенной в столичном микрорайоне Сухарево на ул. Академика Карского, 8 – отличном месте с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением.

А вестником удачи для победителя станет известный белорусский певец и музыкант, лидер группы "Новый Иерусалим" Александр Патлис. Меломаны ценят Александра за невероятный пронзительный вокал. К слову, сегодня мини-концерт от артиста ожидает и зрителей розыгрыша! Уверены, песни в исполнении Александра будут нередко звучать в квартире на Карского. Ну, а кто будет нажимать на "плей" - узнаем уже совсем скоро.

Присмотритесь: быть может, на этом фото есть окна вашей будущей столичной квартиры?

Еще пятеро участников 87-го тура пересядут за руль собственного автомобиля: именно столько стильных внедорожников будет разыграно в завершающем розыгрыше сентября. Кстати, в числе приглашенных гостей, которые помогут определить этих счастливчиков - заслуженный артист Беларуси, актер Национального академического драматического театра имени Максима Горького Андрей Душечкин.

И, как каждая осень обязательно сопровождается листопадом, так и каждый тур игры "Удача в придачу!" дарит своим участникам настоящий… деньгопад! В 87-м туре "Евроопт" вновь разыграет более 20 000 денежных призов!

Каждая цифра может стать решающей. Присоединяйтесь к розыгрышу!

Последнее сентябрьское рандеву с удачей состоится сегодня в 18:20. Место встречи выбираете вы сами: за розыгрышем можно наблюдать в прямом эфире телеканала ОНТ, в прямой трансляции на сайте evroopt.by или на страничках "Евроопт" в социальных сетях, а можно приехать прямо в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовскую, 8 в студию розыгрыша.

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" размещен список всех зарегистрированных участников 87-го тура и их игровых кодов. Сомневаетесь, участвуете или нет в розыгрыше? Просто проверьте! А после того, как розыгрыш состоится, здесь же можно будет найти список всех победителей.

С понедельника, кстати, стартовал и 88-й тур, а это значит, что ровно через неделю будет новый розыгрыш и новые победители, но об этом – позже. Напоминаем лишь, что встреча с удачей пройдет куда интереснее, если запастись игровыми кодами: их можно получить за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением карты "Е-плюс" либо СТАТУСкарты в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". В розыгрыше 88-го тура игры примут участие коды, начисленные с 24 по 30 сентября.

Бонстики остаются до 7 октября! Успейте собрать их всех!

Впрочем, для покупателей "Евроопт" есть еще одна новость, которая обязательно согреет в эти осенние дни: Бонстики остаются! Правда, герои мифов и легенд Беларуси задержатся не насовсем, а только до 7 октября, так что коллекционерам стоит поторопиться, чтобы успеть собрать их всех. Условия остаются прежними: одну игрушку можно получить за каждые 15 рублей в чеке с картой "Е-плюс" или СТАТУСкартой в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", а покупка специальных бонтоваров обеспечивает скорейшее пополнение коллекции Бонстиков.

Осень – это вовсе не унылая пора, если в ней есть место чуду. Подарите себе шанс осуществить мечты вместе с "Евроопт"!

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