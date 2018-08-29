Антипрививочные кампании могут привести к массовым неблагоприятным последствиям - Минздрав

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антипрививочные кампании могут привести к массовым неблагоприятным последствиям, заявила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Инны Карабан, ситуация, которая складывается с освещением этих вопросов в СМИ, соцсетях, вызывает обеспокоенность не только у эпидемиологов, но и педиатров. Она может спровоцировать неблагоприятные последствия. "Антипрививочные кампании приводят к снижению коллективного иммунитета, а это - к росту инфекционных заболеваний", - добавила замначальника.
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