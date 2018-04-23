Антитеррористический центр СНГ готовит крупные учения в Кыргызстане в сентябре

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитеррористический центр государств СНГ готовит крупные учения в Кыргызстане в сентябре. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель АТЦ Андрей Новиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в сентябре готовим большие учения в Кыргызстане с привлечением сил и средств, возможностей министерств обороны наших государств", - проинформировал Андрей Новиков. В учениях будет задействовано большое количество участников, в том числе представители КГБ и Министерства обороны Беларуси. "В последнее время в активной фазе наших учений принимают участие 6-7 государств", - пояснил он.

Андрей Новиков напомнил, что в 2017 году АТЦ СНГ провел большие учения в Таджикистане. В сценарий был заложен прорыв бандформирований с сопредельной стороны. Задачи учений были успешно отработаны.

Сегодня в Минске состоялось заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Постпредам была представлена информация о деятельности Антитеррористического центра. "Особую озабоченность в последнее время вызывает обострение ситуации в ирако-сирийской, афгано-пакистанской зонах, - отметил руководитель АТЦ. - Работа центра сосредоточена на прогнозах развития оперативной ситуации на пространстве Содружества, на миграционных потоках, на организации розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда и разыскиваемых за преступления террористическо-экстремистского характера".

В число приоритетных направлений работы АТЦ входит также информационно-аналитическое обеспечение деятельности компетентных органов стран Содружества, подготовка специалистов антитеррористических подразделений. В 2017 году центр вместе с КГБ и Институтом национальной безопасности Беларуси сформировали программу повышения квалификации для руководящего звена антитеррористических подразделений. Первый поток слушателей уже закончил обучение и получил дипломы государственного образца. Сейчас идет набор второго потока. "Думаю, что это пойдет на пользу безопасности наших государств", - уверен Андрей Новиков.-0-